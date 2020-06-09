РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июн. Детский сад на 110 мест в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи достроят до конца текущего года, строительство объекта ведется в рамках госпрограммы региона «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Согласно проектной документации, в 3-этажном здании разместятся групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, административные и технические помещения.

«Завершить строительство детского сада на 110 мест в микрорайоне Авиаторов городского округа Балашиха планируется в конце текущего года. Строительно-монтажные работы продолжаются с соблюдением стандарта организации работы на строительных площадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Он добавил, что в настоящее время выполняются работы по устройству фасада, стен и перегородок, созданию входных групп, монтажу внутренних и внешних инженерных сетей, также начаты работы по благоустройству.

На прилегающей территории предусмотрены спортивная и детские площадки с теневыми навесами и игровыми комплексами, обустройство мест для отдыха и работы по озеленению.