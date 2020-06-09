РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июн. Восемь новых случаев коронавирусной инфекции выявили в городском округе Мытищи за сутки, всего в округе зафиксировали 1 482 случая Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Московской области за сутки выявили 739 новых случаев коронавируса.

«Всего в Московской области зафиксировано 45 722 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 590 заболевших. Выздоровели и выписались 12 672 человека. В городском округе Мытищи выявили 1 482 случая заболевания», - говорится в сообщении.

8 июня количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории городского округа составляло 1 474.

В Московской области по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8 (800) 550-50-30.

Всем жителям региона рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, также обязательно ношение масок в общественных местах.

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Текстовая трансляция

9 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.