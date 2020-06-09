РИАМО - 9 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил врип главы городского округа Щелково Андрею Булгакову представить в июле план развития муниципалитета.

В ходе видеозаседания подмосковного правительства во вторник Воробьев представил временно исполняющего полномочия главы городского округа Щелково Андрея Булгакова.

«Прошу вас составить приоритетный план мероприятий, который важен для жителей вашего округа, и доложить в течение июля», - сказал Воробьев, обращаясь к Булгакову.

В 2021 году в Щелкове планируют открыть новый регбийный стадион, а в 2022 году - физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.

К 1 сентября этого года в микрорайоне Солнечный Щелкова планируют ввести в эксплуатацию школу на 1,1 тысячи мест.