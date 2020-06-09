РИАМО - 9 июн. Со вторника центр Государственной инспекции по маломерным судам столичного главка МЧС возобновил прием граждан по предварительной записи, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Владельцы катеров и моторных лодок смогут воспользоваться процедурой предоставления государственных услуг по регистрации и освидетельствованию маломерных судов», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, также доступна услуга по оформлению или замене удостоверения на право управления маломерными судами.

Представитель пресс-службы также добавил, что попасть на прием можно по предварительной записи. Она доступна по телефонному номеру: 8 495 623-78-40 с 9:00 до 18:00.

ГИМС МЧС в Москве осуществляет надзор на водных объектах за пользованием маломерными судами, базами для их стоянок и другими объектами — пляжами, переправами и наплавными мостами.