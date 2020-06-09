РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. Жители Люберец 10 июня смогут задать вопрос руководству управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Руководство управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области приглашает жителей Люберец принять участие в прямой линии, которая состоится 10 июня с 15:00 до 17:00. Тема – вопросы обеспечения безопасности имущества граждан в летний период», – говорится в сообщении,

Заместитель начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковник полиции Игорь Кирсанов ответит на вопросы: как обезопасить свое жилище с минимальным количеством затрат, насколько эффективны технические новинки в борьбе с непрошенными гостями, как не бояться оставить свой дом пустующим на длительное время.

Свой вопрос, связанный с безопасностью имущества, можно задать по телефону: 8(495)528-30-73.