РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июн. Депутат Госдумы, летчик-космонавт, герой России, член Генерального совета партии «Единая Россия» Максим Сураев проверил ход строительства школы на 1,1 тысячи мест в 25-м микрорайоне городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте Сураева.

«В рамках партийного контроля за реализацией национальных проектов посетил строящуюся на 1100 мест школу в 25-м микрорайоне городского округа Мытищи. Последний раз мы здесь были еще в марте до ввода режима самоизоляции, тогда речь шла об отставании в три недели», - написал Сураев.

Он добавил, что сейчас представители администрации округа подтвердили, что подрядчик вернулся в график, закрывают фасады, коммуникации заведены, в помещениях уже производят отделочные работы.

По его словам, к 1 сентября школа будет сдана в эксплуатацию.