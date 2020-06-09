РИАМО - 9 июн. Главы муниципальных образований Подмосковья должны внимательно относиться к содержанию территорий округов и не допускать скопления грязи и мусора, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор привел в пример несколько территорий, которые нуждаются в благоустройстве. По его словам, на въезде в Краснознаменск не должен стоять старый ржавый забор, а набережную реки Серебрянка в Пушкинском округе необходимо очистить от грязи.
«Покос травы, уборка старых деревьев — все имеет серьезное значение. <…> Если главы не замечают каких-то проблем, нужно обратить их внимание», — добавил губернатор.
В заключении он также призвал Госадмтехнадзор внимательно следить за содержанием и качеством благоустройства территорий в регионе.
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