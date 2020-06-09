РИАМО - 9 июн. Главы муниципальных образований Подмосковья должны внимательно относиться к содержанию территорий округов и не допускать скопления грязи и мусора, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я бы хотел обратить внимание глав, что каждый из вас работает на земле. <...> Каждый хозяин видит, как работает система. Я обращаю внимание каждого главы, <...> что мероприятия (по уборке и содержанию - ред.) должны проводиться своевременно. Везде должно быть чисто и опрятно», — сказал Воробьев в ходе заседания правительства во вторник.

Губернатор привел в пример несколько территорий, которые нуждаются в благоустройстве. По его словам, на въезде в Краснознаменск не должен стоять старый ржавый забор, а набережную реки Серебрянка в Пушкинском округе необходимо очистить от грязи.

«Покос травы, уборка старых деревьев — все имеет серьезное значение. <…> Если главы не замечают каких-то проблем, нужно обратить их внимание», — добавил губернатор.

В заключении он также призвал Госадмтехнадзор внимательно следить за содержанием и качеством благоустройства территорий в регионе.