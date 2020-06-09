РИАМО - 9 июн. В ходе видеозаседания подмосковного правительства губернатор Андрей Воробьев представил новых муниципальных управленцев городских округов Красноармейск, Щелково, Котельники и Кашира, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Кадровые изменения хочу проговорить. К исполнению обязанности главы Красноармейска приступил Федоров Александр Борисович. <...> Городской округ Щелково возглавил Андрей Алексеевич Булгаков», - сказал Воробьев.

Ранее Александр Федоров стал временно исполняющим полномочия главы городского округа Красноармейск. Сергея Жигалкина назначили временно исполняющим обязанности главы Котельников, в Щелкове временно исполняющим обязанности главы стал Андрей Булгаков.

В Кашире главой городского округа местные депутаты избрали Дмитрия Волкова.