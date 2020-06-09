РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. В городском округе Люберцы 14 предприятий наладили производство средств индивидуальной защиты, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева регулярно проверяем наличие медицинских масок в аптеках и торговых объектах. Сегодня они реализуются в 153 аптеках и 134 магазинах крупных торговых сетей. Четырнадцать предприятий наладили производство средств индивидуальной защиты», - пояснил Ружицкий.

Средняя розничная цена маски составляет 33 рубля. Всего люберецкими предприятиями произведено порядка 362,4 тысячи штук средств индивидуальной защиты. Это составляет 115% обеспеченности жителей городского округа.

Ношение медицинских масок в магазинах, медучреждениях, парках по-прежнему остается действенным фактором в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.