РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. Сотрудники полиции подмосковного Подольска рассказали прохожим об опасности выпадения детей из окон, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по Подольску совместно с заместителем председателя общественного совета при УМВД Юрием Ядыкиным в рамках профилактической акции «Безопасные окна» напомнили родителям о необходимости уделить особое внимание детской безопасности во время нахождения дома. Цель мероприятия – предупреждение и пресечение детского травматизма при выпадении из окон.

«Сотрудники полиции совместно с общественником посетили улицы и парки городского округа, где рассказали о том, что с наступлением теплого времени года люди часто оставляют открытые окна в квартирах, повышая вероятность выпадения детей. В связи с чем родителям необходимо быть особенно бдительными и не оставлять детей без присмотра в квартире, а также использовать специальные оконные блокираторы», – говорится в сообщении.

Ядыкин напомнил гражданам о том, что москитная сетка не выдерживает вес ребенка и не предназначена для защиты от падения. В рамках мероприятия стражи правопорядка также раздали родителям и детям специализированные информационные листовки, поблагодарили их за внимание и пожелали беречь себя и своих близких.