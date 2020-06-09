РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. В подмосковных Люберцах на Малаховском озере приступили к выполнению работ в рамках третьего этапа благоустройства, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

После ослабления режима самоизоляции возобновлено благоустройство зоны отдыха «Малаховское озеро», работы проводятся в рамках создания комфортной городской среды. Проект реализуется с максимальным сохранением природной среды и сложившейся структуры парка.

«Приступили к реализации второго этапа проекта. Это работы по устройству пешеходных и велодорожек, навесной набережной в центральной части. С 1 июня одновременно начали выполнение третьего этапа, который включает капремонт дамбы, очистку озера и реабилитацию русла реки Македонки», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Все работы проходят предельно прозрачно - с участием рабочей группы из числа активных жителей поселка и представителей Общественной палаты округа.

«Работы планируем завершить в сентябре-октябре текущего года», - отметил глава округа.

Также в Люберцах были возобновлены работы по благоустройству Наташинских прудов.