РИАМО - 9 июн. Система начисления платежей за коммунальные услуги в Подмосковье нуждается в совершенствовании, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Умная платежка» — сделать так, чтобы платежный документ был единый. Там все должно быть четко и понятно изложено, чтобы избежать ошибок и переживаний граждан. Мы должны признать, что <…> иногда ситуация с начислением платежей дает сбой. Обращаю внимание профильных министров, вас, Евгений Акимович (Хромушин, зампред правительства - ред.), это очень чувствительная задача», — сказал Воробьев в ходе заседания правительства во вторник.

Он также отметил, что работа управляющих компаний в регионе продолжает вызывать вопросы.

«Мы стараемся изменить культуру и качество их (УК - ред.) работы. Каждый глава должен быть в контакте и держать руку на пульсе», — заключил губернатор.