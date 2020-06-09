РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 июн. Пропавший в начале июня в Домодедове 81-летний мужчина найден погибшим, сообщается в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Елисеев Владимир Егорович пропал 4 июня в микрорайоне Востряково в городском округе Домодедово. Днем он ушел на прогулку и не вернулся.

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», - написал инфорг отряда «Лиза Алерт» под постом о поиске в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-40062267_202347).