РИАМО - 9 июн. Актер Михаил Ефремов признал себя виновным в совершении крупного ДТП с погибшим в Москве, сообщает РИА Новости.

Вечером 8 июня на Смоленской площади артист за рулем джипа Grand Cherokee протаранил фургон «Лада» на встречной полосе. Водитель «Лады» скончался в больнице. В отношении актера возбудили дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

«Еще вчера он (Ефремов - ред.) говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин», — сказал адвокат артиста.

По его словам, допрос проведут позднее.

На вопрос, признал ли Ефремов вину после аварии, адвокат ответил утвердительно.

Видео аварии с участием актера Михаила Ефремова в Москве>>