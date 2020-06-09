РИАМО - 9 июн. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется на территории Подмосковья вторую неделю подряд, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Видим сейчас стабилизацию ситуации, она идет вторую неделю. Вместе с тем, каждый день мы выявляем 700-800 случаев новых заболеваний», — отметил Воробьев в ходе заседания правительства региона во вторник.

Он подчеркнул, что объем проводимых тестирований в Подмосковье уже увеличился на 20%.

«Мы выписали за прошлую неделю больше (пациентов - ред.), чем госпитализировали. Очень надеюсь, что эта динамика продолжится», — резюмировал губернатор.

В Московской области за сутки выявили 739 случаев коронавируса. Всего за период пандемии в регионе выявили 45 722 случая данной инфекции.

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Текстовая трансляция

9 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.