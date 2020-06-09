РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 июн. В Домодедове за сутки выявили еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся в округе составляет 1198 человек, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 739 новых случаев заражения.

«Всего в Московской области зафиксировано 45722 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 590 заболевших. Выздоровели и выписались 12672 человека. Выявленные случаи по городским округам: Домодедово - 1198 (+30)», - говорится в сообщении.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.