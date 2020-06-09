РИАМО - 9 июн. Ремонт пищеблоков в подмосковных школах нужно провести качественно и своевременно, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Президент особое внимание уделяет и качеству образования, с 1 сентября в нашем регионе в начальных классах питание должно быть бесплатным. И оно должно быть качественным. Все мероприятия по ремонту и приведению в порядок пищеблоков должны быть на высоком уровне», - сказал Воробьев в ходе видеозаседания регионального правительства.

Губернатор отметил, что часть муниципалитетов до сих пор не привели пищеблоки в своих школах в надлежащее состояние.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию поручил обеспечить всех учеников начальных школ бесплатным горячим питанием. Средства на это направят из федерального, регионального и местного бюджетов.