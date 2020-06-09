РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. В Люберцах за минувшие сутки выявили 28 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 1631 инфицированного, сообщает областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки в Подмосковье выявлено 739 новых случаев заражения коронавирусом.

«В Люберцах выявили за сутки 28 новых случаев коронавируса. Всего в округе 1631 заболевший», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили три новых случая коронавируса, всего там зафиксировано 256 пациентов с Covid-19. В Дзержинском выявили еще пять случаев коронавируса за сутки, всего в округе 422 инфицированных.

Всего в Московской области зафиксировано 45722 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 590 заболевших. Выздоровели и выписались 12672 человека.

Жителям рекомендуют соблюдать введенные в Подмосковье правила самоизоляции. При появлении любых симптомов ОРВИ нужно вызвать врача.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.