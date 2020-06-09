РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Московской области выявили 739 новых случаев заражения коронавирусом.

«В Подольске было выявлено 74 случая. Всего в округе зафиксировали 2922 заболевших», - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Московской области зафиксировано 45722 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 590 заболевших. Выздоровели и выписались 12672 человека.

Жителям рекомендуют соблюдать введенные в Подмосковье правила самоизоляции. При появлении любых симптомов ОРВИ нужно вызвать врача.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

9 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.