РИАМО - 9 июн. Все держатели карт москвича снова могут пользоваться правом бесплатного или льготного проезда в городском общественном транспорте, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Со вторника в Москве больше не действует режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавируса. Также в городе отменены цифровые пропуска для поездок на транспорте и график прогулок.

«На сегодняшний день около 5 миллионов горожан являются держателями карт москвича, и с 9 июня те из них, у кого есть право на льготный или бесплатный проезд в общественном транспорте, вновь могут им воспользоваться. Для этого не нужно куда-либо обращаться — все процессы разблокировки пройдут в автоматическом режиме», — сказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» департамента информационных технологий Москвы Иван Бутурлин.

Если за время самоизоляции истек срок действия карты, то нужно обратиться в ближайший центр госуслуг или подать заявку на портале mos.ru. Новую карту оформят в течение 30 дней, а на время изготовления выдадут временный единый социальный билет для льготного проезда.

Карты пенсионеров и горожан предпенсионного возраста выпускаются автоматически. Это также касается тех, чья льгота не требует подтверждения.

Новую карту можно получить в ближайшем центре госуслуг за 10 дней до истечения срока ее действия, который указан на одной из сторон карты.

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Текстовая трансляция

9 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.