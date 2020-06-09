РИАМО - 9 июн. Голосование за поправки в Конституцию РФ должно быть безопасным и комфортным для жителей Подмосковья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача — очень внимательно организовать голосование, жителям должно быть удобно, просто и понятно», — сказал Воробьев в ходе заседания правительства региона во вторник.

Он отметил, что процесс должен быть комфортным для каждого гражданина.

«Должны быть соблюдены все необходимые меры безопасности», — заключил губернатор.

Всероссийское голосование по изменениям к Конституции страны пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00.

В Московской области будет напечатано свыше 5,3 миллиона бюллетеней для голосования.

В регионе начался прием заявлений для голосования по месту нахождения через Единый портал государственных услуг, МФЦ и территориальные комиссии.

Когда и как пройдет голосование по поправкам в Конституцию>>