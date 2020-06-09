РИАМО – 9 июн. Общественные палаты в России получили более 200 тысяч заявок от желающих стать наблюдателями за ходом голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, сообщил ответственный секретарь координационного совета при Общественной палате России по вопросам взаимодействия с политическими партиями в осуществлении общественного контроля за общероссийским голосованием, руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Хочу вас проинформировать, что в настоящее время система общественных палат получила заявки на участие в наблюдении от более чем 200 тысяч человек. Это как и от общественных организаций самого различного уровня, так и индивидуально», - сказал Григорьев в ходе заседания во вторник.

Он отметил, что в течение всех дней голосования по поправкам на каждом участке задействуют по 5-7 наблюдателей – до трех человек будут находиться на самом избирательном участке, до четырех человек будут наблюдать за выездным голосованием.

«Такое количество наблюдателей, конечно, возможно только в том случае, если политические партии предоставят не менее 3-4 человек на каждый участок», - добавил Григорьев.

Поправки к Конституции разработали с целью улучшения жизни россиян. Предварительное голосование по поправкам состоится с 25 по 30 июня. Основной день голосования - 1 июля, свой голос можно будет отдать с 08:00 до 20:00.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале.