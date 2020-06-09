РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июн. Причиной отключений воды и электричества в поселке Нахабино подмосковного Красногорска вечером 8 июня стала авария на электросетях, в настоящее время ее последствия ликвидировали, сообщила представитель администрации горокруга Екатерина Албул.

Вечером 8 июня жители поселка Нахабино обсуждали в городском паблике «Подслушано в Нахабино» в соцсети «ВКонтакте» отсутствие света и воды в ряде домов на разных улицах.

«Уважаемые жители Нахабина, добрый день. Вчера произошла авария на линии электропередач. В настоящее время последствия аварии ликвидированы, электричество и вода подаются в штатном режиме», - написала в комментариях к посту Албул.

Она принесла горожанам извинения за доставленные неудобства.