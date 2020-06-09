РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 июн. Сотрудники ГИБДД Люберец 22 июня начнут проверять наличие тахографов грузопассажирском транспорте, рейд завершится 28 июня, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами в период с 22 по 28 июня 2020 года на территории Московской области будет проводиться ОПМ «Тахограф», – говорится в сообщении.

За управление транспортным средством без тахографа, если такое устройство предусмотрено законом для данного вида транспорта, для водителей предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей. За выпуск на линию ТС без тахографа для должностных лиц – от 7 до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 15 до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей.

Тахограф является прибором для учета времени, проведенного водителем за рулем, с целью контроля режима труда и отдыха.