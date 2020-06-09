РИАМО - 9 июн. В Московской области за прошедшие сутки выявили 739 случаев коронавируса, всего за период пандемии в регионе выявили более 45,7 тысячи случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.
«Всего в Московской области зафиксировано 45 722 случая заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
За сутки в регионе завершил лечение от коронавируса еще 641 человек. За весь период выздоровели и выписались 12 672 пациента.
В Подмосковье постепенно снимают карантинные ограничения. Отменены цифровые пропуска для передвижения на транспорте. Жители обязаны носить маски в общественных местах и на транспорте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье ежедневно делают свыше 20 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.
С начала пандемии в России зафиксировали 485 253 случая заражения Covid-19. Умерли 6142 человека, вылечились 242 397 пациентов.
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Текстовая трансляция
9 ИЮНЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.
- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.
- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.
- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.
- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.
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