РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. В подмосковных Люберцах во вторник пройдет танцевальный челлендж онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Во вторник, 9 июня, Красковский культурный центр приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. Так, в 12:00 стартует танцевальный челлендж «Давай танцуй», - говорится в сообщении.

В 15:00 состоится инфоминутка о достопримечательностях мира «Интересные факты». В 19:00 пройдет кулинарный мастер-класс «Готовим вместе».

Мероприятия пройдут по ссылке: https://www.instagram.com/kraskovo_kkc/?hl=ru.