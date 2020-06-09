РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. В подмосковном Подольске управляющая компания проверила общедомовое имущество (ОДИ) в ЖК «Весенний» и обнаружила, что жильцы подключили стиральные машины и бойлеры к трубопроводу горячего водоснабжения (ГВС), из-за чего повысились расходы, сообщается в группе ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«По факту проведенных проверок в рамках осенне-весеннего обследования ОДИ выявлены следующие прецеденты, которые влияют на повышенный расход ГВС в квартирах: подключение стиральной и посудомоечной машины, а также водонагревательного бойлера к трубопроводу ГВС», - говорится в сообщении.

Все бытовые приборы должны быть подключены к трубопроводу холодного водоснабжения.