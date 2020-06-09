РИАМО - 9 июн. Почти половина новых заболевших коронавирусом в столице составляют люди моложе 45 лет, а именно 42,2% – люди от 18 до 45 лет, еще 7,5% среди новых заразившихся – дети, говорится в сообщении оперштаба столицы по ситуации с коронавирусом.
Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 198 590 случаев коронавируса. За сутки подтверждено 1572 новых случая заражения.
С 27 мая в столице можно пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. Результаты исследований на Covid-19 можно посмотреть онлайн в своей электронной медицинской карте.
В Москве со вторника отменили режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок. Однако по-прежнему необходимо находиться в общественных местах в маске и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.
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Текстовая трансляция
9 ИЮНЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.
- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.
- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.
- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.
- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.
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