РИАМО - 9 июн. Почти половина новых заболевших коронавирусом в столице составляют люди моложе 45 лет, а именно 42,2% – люди от 18 до 45 лет, еще 7,5% среди новых заразившихся – дети, говорится в сообщении оперштаба столицы по ситуации с коронавирусом.

«Еще 35,5% заболевших – от 46 до 65 лет, 9,8% – от 66 до 79 лет. Только 5% – старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», – говорится в сообщении.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 198 590 случаев коронавируса. За сутки подтверждено 1572 новых случая заражения.

С 27 мая в столице можно пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. Результаты исследований на Covid-19 можно посмотреть онлайн в своей электронной медицинской карте.

В Москве со вторника отменили режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок. Однако по-прежнему необходимо находиться в общественных местах в маске и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.

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Текстовая трансляция

9 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.