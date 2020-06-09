РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июн. Крышку люка восстановили на проезжей части в микрорайоне Павлино подмосковной Балашихи после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал жалобу на открытый канализационный люк в микрорайоне Павлино между остановкой «Павлино, дом №1» и перекрестком-развилкой. Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения.

«Администрация Балашихи рассмотрела обращение по вопросу отсутствия крышки люка на проезжей части автомобильной дороги Железнодорожный, улица Керамическая - Павлино. Работы по восстановлению крышки люка на проезжей части указанной автодороги выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации горокруга Юлия Смирнова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.