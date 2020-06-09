РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 июн. Жители подмосковного Красногорска могут проголосовать за то, какие пешеходные дорожки следует отремонтировать в округе, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Управление благоустройства администрации муниципалитета объявляет голосование по формированию адресного перечня пешеходных коммуникаций, подлежащих ремонту», – говорится в сообщении.

Опрос будет проведен в два этапа. Во время первого соберут предложения по ремонту пешеходных коммуникаций. По итогам будет сформирован адресный перечень дорожек, включаемых во второй этап голосования.

Второй этап – рейтинговое голосование, по итогам которого пешеходные коммуникации, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в план работ по ремонту на 2021 год в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

Первый этап голосования продлится до 5 июля.

«Сбор предложений осуществляется путем направления электронного письма с адресом пешеходной коммуникации, подлежащей ремонту, на почту отдела благоустройства и озеленения управления благоустройства: blagoustroystvo2021@bk.ru», – добавляется в материале.

В предложении необходимо указать точный адрес пешеходной дорожки с фото. Также к письму можно приложить схему размещения объекта с указанием адресного ориентира.

«В случае отсутствия точного адреса и фотоматериалов объект к голосованию принят не будет», – заключается в сообщении.