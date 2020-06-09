РИАМО - 9 июн. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников заявил, что столица полностью соответствует всем показателям для перехода к новому этапу выхода из режима самоизоляции.

По его словам, в этом можно убедиться с помощью двух критериев — числу тестов и свободных коек.

«В Москве число лабораторных тестов на коронавирус сегодня составляет около 50 тысяч. Если в Москве 12 миллионов жителей, получается 400 тестов на 100 тысяч человек. В требованиях Роспотребнадзора должно быть не менее 110 тестов на 100 тысяч человек. По данному критерию Москва уже находится в благополучной зоне», — сказал Шапошников в интервью газете «Известия», опубликованном во вторник.

При этом глава столичного парламента подчеркнул, что не хочет говорить о негативных прогнозах. Он уверен, что столица движется к победе над коронавирусом.

Со вторника в столице отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска. Также отменены прогулки по графику.

В рамках дальнейшего снятия ограничений с 16 июня полноценно возобновит работу стоматология. Кроме того, возобновят деятельность музеи, библиотеки, зоопарки и выставочные залы, откроются летние веранды кафе. С 23 июня в городе заработают фитнес-клубы и бассейны, детские сады начнут работу без ограничений, откроют детские площадки и площадки для воркаута.

Согласно указу мэра Москвы, сроки снятия ограничений могут изменить, на это может повлиять эпидемиологическая ситуация.

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9 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.