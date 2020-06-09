РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. В Люберцах в плановом режиме продолжается подготовка к отопительному сезону, в текущем году запланированы работы по реконструкции трех котельных, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Реконструкция данных объектов обеспечит их надежную работу в холодное время. Всего к осенне-зимнему периоду в городском округе Люберцы необходимо подготовить 81 котельную», - сказал Ружицкий.

Работы по реконструкции предстоит выполнить на двух котельных, расположенных в Люберцах на Комсомольском проспекте и улице Гоголя, и одной на Быковском шоссе в Малаховке.

По словам главы Люберец, в целях профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции на всех объектах строго выполняется стандарт по организации работы.