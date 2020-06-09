РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. Сотрудники УК завершили монтаж гидрокомпенсатора на одной из тепловых подстанций микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону специалисты управления теплоснабжением управляющей компании МУП «СЕЗ» в летний период производят наладочные и ремонтные работы.

«Так, в настоящее время работники завершили монтаж гидрокомпенсатора на ЦТП-1 (центральной тепловой подстанции, - ред.) в микрорайоне Климовск», - говорится в сообщении.