РИАМО - 9 июн. За прошедшие сутки в столице зафиксировали 1572 новых случая инфицирования коронавирусом, с начала пандемии в городе выявили 198 590 случаев, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Москве за сутки выздоровели 5390 человек с выявленным ранее коронавирусом, всего в столице поправились 109 737 человек. Жертвами пандемии стали 3029 человек, в том числе 59 пациентов скончались за минувшие сутки.

В целом по стране за сутки выявили 8595 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 485 253. За сутки скончался 171 пациент, всего жертвами пандемии в России стали 6142 человека.

Число вылечившихся за минувшие сутки в России составило 11 709 человек. Общее число победивших болезнь в стране - 242 397 человек.

Со вторника в Москве больше не действует режим самоизоляции, введенный для жителей из-за распространения коронавируса. Также в городе отменены цифровые пропуска для поездок на транспорте и график прогулок.

При этом москвичи все еще должны надевать защитные маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

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Текстовая трансляция

9 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.