РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июн. Психологические онлайн-консультации для родителей и детей проводят в городском округе Мытищи в рамках проекта «Родительская школа», сообщила начальник управления образования горокруга Наталья Гречаная.

«В течение первой недели лета в городском округе Мытищи успешно реализуется «Родительская школа», в рамках которой специалисты МБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Мытищинский» проводят для взрослых онлайн-конференции, дают рекомендации, делятся опытом, чтобы совместно с родителями определить основные принципы построения взаимодействия с детьми, направленные на сплочение усилий семьи в их воспитании и развитии, помочь родителям избежать множества проблем и создать ресурс семьи для преодоления возникающих трудностей детского воспитания», - написала Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что школа продолжит свою работу. При помощи ссылки все желающие смогут стать участниками будущих онлайн-конференций, поучаствовать в эффективном диалоге «родитель - ребенок», узнать причины нарушений детско-родительских отношений и пути их преодоления, познакомиться с приемами и методами стабилизации психоэмоционального состояния ребенка в стрессовых ситуациях, посетить вместе с детьми развивающие занятия.