РИАМО - 9 июн. Семь кинопаркингов начинают работу в Подмосковье с 11 июня, просмотры фильмов организуют на парковках торговых центров, сообщила РИАМО во вторник министр культуры Московской области Елена Харламова.

«С 11 июня на территории Подмосковья открываются семь кинопаркингов. Этот формат «кино из машины» популярен во всем мире. Мы не можем запустить новые релизы, так как кинокомпании перенесли их, но наше «Мособлкино» постаралось подобрать хорошие российские и зарубежные фильмы», - сказала Харламова.

Она добавила, что все кинопоказы бесплатные и будут начинаться в 21:45. Просмотры фильмов организуют на парковках торговых центров в Домодедове, Балашихе, Солнечногорске, Пушкине, а также в парках Одинцова и в атриуме «Нового Иерусалима» в Истре.

«Мы даже думаем, как сделать попкорн на кинопаркинге. Мы понимаем, что все жители хотят сейчас получить новые эмоции и чувствовать себя в безопасности. Наш проект как раз на это и ориентирован», - отметила Харламова.

В афишу автокинотеатров вошли как премьеры российского кинопроката, так и известные фильмы прошлых лет, в том числе зарубежные.