РИАМО - 9 июн. Еще 21 представитель малого и среднего бизнеса получит финансовую поддержку от правительства Москвы на общую сумму более 42 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Столичные власти продлили прием документов по 10 наиболее востребованным видам субсидий и грантов для малого и среднего бизнеса.

«Первого июня завершился первый этап заявочной кампании по предоставлению финансовой поддержки малому и среднему бизнесу. Но в связи с большим количеством обращений на следующий день стартовал дополнительный этап приема документов. За неделю отраслевые комиссии при департаменте одобрили 21 заявку на предоставление субсидий и грантов на общую сумму 42,35 миллиона рублей», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Основную часть выделенных за неделю средств составили экспортные гранты. Также одобрена компенсация затрат на сертификацию систем менеджмента, транспортировку товаров за рубеж, расходы на оборудование. Кроме того, власти просубсидируют обучение и профессиональную переподготовку сотрудников компаний.

На данный момент московская мэрия утвердила 13 видов мер поддержки для бизнеса. По итогам первого этапа заявочной кампании одобрено 174 обращения на общую сумму почти 288 миллионов рублей.