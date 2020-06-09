РИАМО – 9 июн. Специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что бессимптомная передача коронавируса в настоящий момент встречается крайне редко, сообщает Газета.ru.

«У нас есть ряд отчетов из других стран. Там следят за бессимптомными носителями, за их контактами, и не обнаруживают дальнейшей передачи. Это происходит очень редко», — отметил специалист ВОЗ.

При этом эксперт подчеркнул, что к бессимптомным случаям часто ошибочно относят случаи Covid-19 с легким течением, а также с нетипичными или еще не проявившимися симптомами.

Как оказалось, около 50% случаев инфицирования происходят до того, как у пациента проявятся симптомы.

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