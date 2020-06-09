РИАМО – 9 июн. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко раскритиковал актера Михаила Ефремова, который сел пьяным за руль и устроил смертельное ДТП, сообщает Федеральное агентство новостей.

Телеведущий возмутился тем, что Ефремов не воспользовался услугой «трезвый водитель».

«Слов нет больше… У них коллективная попойка была? Они … нормальные?» — сказал Губерниев.

Авария на Смоленской площади в Москве произошла вечером 8 июня. Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Машина под управлением актера вылетела на встречную полосу и лоб в лоб протаранила небольшой торговый грузовик. Водителя этой машины госпитализировали, позже он умер в реанимации.

Дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.