РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. Рабочие приступили к строительству тротуара вдоль Бережковского проезда в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные работы в микрорайоне Климовск. Начались подготовительные работы по строительству нового тротуара вдоль Бережковского проезда. Протяженность тротуара составит более 850 погонных метров, ширина тротуара - 2 метра», - говорится в сообщении.

Ранее МБУ «ПКБ» провели работы по вырубке древесной поросли для возможности осуществления строительных работ. Также до 20 июня начнутся работы по ремонту проезжей части Бережковского проезда, участок от заводских проходных до пересечения с участком №2 будет полностью отремонтирован.