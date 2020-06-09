РИАМО - 9 июн. Подмосковное управление ФАС приняло решение оштрафовать двух должностных лиц ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по делу об административном правонарушении на общую сумму 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

В адрес ведомства обратился житель Люберец с жалобой на нарушение ПАО «МОЭСК» сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям.

«По результатам рассмотрения дел об административном правонарушении установлены и привлечены к административной ответственности виновные должностные лица ПАО «МОЭСК», — говорится в сообщении.