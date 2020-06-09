РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июн. В подмосковной Балашихе выпускники школ будут сдавать ЕГЭ в 13 организованных пунктах, где обеспечат все меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

ЕГЭ пройдет с 3 по 25 июля. Его будут сдавать только те выпускники 11 классов, которые планируют поступление в вуз в текущем году, по предметам, необходимым для поступления. Для остальных государственная итоговая аттестация проведена по текущим оценкам, итоговые оценки будут выставлены на основании годовых. Из 2287 выпускников общеобразовательных учреждений Балашихи только 82 отказались сдавать ЕГЭ.

«Пункты проведения экзаменов (ППЭ) организованы на базе общеобразовательных учреждений: в Балашихе – в школах №№1, 2, 11, 12, 15, 17, 27, гимназиях №1 имени Баландина и №5, в микрорайоне Железнодорожный – в школах №№5, 6, 10, гимназии №2. В пунктах проведения экзаменов будут обеспечены все меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

Будет проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, термометрия с использованием бесконтактных термометров, установка дозаторов, соблюдение социальной дистанции, оснащение помещений оборудованием для обеззараживания воздуха, обеспечение сотрудников масками и перчатками, наличие и обработка кулеров и дозаторов, одноразовой посуды.

Сотрудников ППЭ будут обязательно тестировать на коронавирус.⠀

Все пункты оборудованы системой видеонаблюдения.