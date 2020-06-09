РИАМО - 9 июн. Суд признал законными действия подмосковного управления ФАС, которое внесло сведения в отношении компании «Связь-Сигнал-К» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в ведомство поступило обращение от Сергиево-Посадской районной больницы о внесении сведений в отношении «Связь-Сигнал-К» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автоматической телефонной станции для нужд медучреждения.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия кооператива не соответствующими закону, а сведения в отношении ПСК «Связь-Сигнал-К» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, кооператив обратился в суд.

Однако арбитражный суд Москвы отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.