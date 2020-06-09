РИАМО - 9 июн. Уголовное дело в отношении российского актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ, теперь актеру грозит до 12 лет тюремного заключения, сообщает ТАСС.

Вечером 8 июня на Смоленской площади артист за рулем джипа Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и протаранил фургон «Лада». Водитель отечественного автомобиля был госпитализирован, позже он умер в реанимации. Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Полиция переквалифицировала дело в отношении Ефремова после смерти пострадавшего в ДТП с участием актера в Москве», — говорится в сообщении.

Ранее дело было возбуждено по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Как уточняется в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве, дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицировали на пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ.

По данным СМИ, у погибшего мужчины были крайне тяжелые травмы — переломы ребер, повреждения легких и других внутренних органов, открытые переломы бедра и голеней. Несмотря на экстренную госпитализацию, спасти его не удалось.