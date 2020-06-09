РИАМО - 9 июн. В подмосковном Реутове провели работы по обработке мест массового отдыха жителей и территорий у водоемов в городских парках от клещей и комаров, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Экология» были проведены мероприятия по акарицидной и ларвицидной дезинфекции – от клещей и личинок комаров. Специалисты прошлись по местам массового отдыха горожан и по всей береговой линии в парке «Фабричный пруд», так как многие насекомые, в том числе комары, размножаются вблизи воды», – говорится в сообщении.

Кроме того, обработке подвергли общественные пространства и территории у двух маленьких водоемов в Центральном городском парке.

«Специалисты растворяют в воде бытовые средства, которые никоим образом не влияют на здоровье жителей городского округа и домашних животных. Дезинфекция проводится методом распыления. Через 15 минут после обработки средство на траве и кустарниках высыхает, и его следов практически не остается. Действие спецраствора направлено непосредственно на насекомых», – сказал начальник отдела мобилизации доходов и экологии Александр Богданов.

Он также отметил, что дезинфекцию проводят ежегодно в конце весны либо в начале лета – в период активности клещей и комаров. В сумме в двух реутовских парках специалисты обработали более 10 тысяч квадратных метров.

«Работы проводили работники организации ООО «Центр дезинфекции». Это реутовская компания, мы сотрудничаем с ними на протяжении многих лет», – добавил Богданов.

При обработке территорий от клещей и личинок комаров специалистами соблюдались все необходимые санитарно-эпидемиологические требования, связанные с недопущением распространения коронавируса. Сотрудники работали в респираторах, халатах и перчатках.