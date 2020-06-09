РИАМО - 9 июн. К Международному дню архивов, который отмечается во вторник, Центральный государственный архив столицы рассказал о своей работе и секретах хранилища, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам начальника Главархива Ярослава Онопенко, главной целью работы учреждения является сохранение исторической памяти. Получить доступ к документам фонда можно, подав заявку на портале mos.ru, а также в читальном зале архива или на проводимых выставках.

«Увидеть архивы можно в трех читальных залах на Профсоюзной и Международной улицах. <…> В них всегда много посетителей. Вынужденный перерыв в работе случился из-за сложной эпидемиологической обстановки, но архивисты готовы снова открыть читальные залы, как только снимут ограничения», — говорится в сообщении.

Основную часть документов фонда Главархива составляют материалы о Москве, собранные со второй половины XVIII века по наши дни. Старинные документы хранятся при температуре около плюс 17 градусов. Влажность должна быть на уровне 50%.

Чаще всего посетители архива интересуются составлением своей родословной, историей религии и экономики, а также ищут документы о подтверждении наград или трудового стажа. Кроме того, сотрудники обрабатывают запросы на документы, подтверждающие рождение, заключение брака и смерть родственников, живших столетие назад.

В Главархиве по сей день хранятся засекреченные документы, которые могут быть открыты только по решению комиссии. Одними из последних рассекреченных бумаг стали данные Московской прокуратуры за 1939-1959 годы, тайная телеграмма о взрыве Зимнем дворце в 1880 году, а также дореволюционные донесения и требования.