РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 июн. Полицейские в Котельниках задержали подозреваемого в разбойном нападении местного жителя, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть Котельниковского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от 40-летнего мужчины о том, что неизвестный в подъезде жилого дома в микрорайоне Южный под угрозой предмета, похожего на нож, похитил принадлежащие заявителю мобильный телефон и деньги, после этого с места преступления скрылся. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска МУ МВД задержали ранее судимого 31-летнего местного жителя. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Люберецкий городской суд заключил задержанного под стражу.