РИАМО - 9 июн. Почти 40 тысяч поставщиков, которые зарегистрировались на портале zakupki.mos.ru с мая 2019 года, заключили за это время сделки на общую сумму 3,7 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С новыми пользователями портала, которые присоединились к нему за прошедший год, были заключены 29 тысяч контрактов на сумму 3,7 миллиарда рублей, это 9,5% от общего объема всех закупок за это время», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, большая часть новых пользователей портала поставщиков (около 80%) в течение года заключили хотя бы один контракт. Кроме того, в полтора раза увеличилось количество участников каждой сделки.

Самыми активными пользователями портала стали поставщики средств связи и программного обеспечения. Порядка 60% новичков являются представителями других регионов страны.

Ежедневно сервисами zakupki.mos.ru начинают пользоваться свыше 100 новых поставщиков. Их общее число превысило 174 тысячи. Портал объединяет более 590 видов предоставляемых работ, товаров и услуг.