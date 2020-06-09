РИАМО - 9 июн. В Москве из-за жары коммунальщики чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха, основная мойка дорог проходит ночью, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Каждые три часа коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду это позволяет не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна», — пояснил Бирюков.

По его словам, при долгом воздействии солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен деформации. Полив позволяет снизить уровень деформации.

Когда температура поднимается до 25 градусов и выше, производится аэрация воздуха. Струи воды поливомоечной техники направляют вверх: они охлаждают не только дорожное полотно, но и горячий воздух.

Бирюков подчеркнул, что основная мойка дорог летом проходит ночью. При необходимости дополнительно проводят дневную мойку для устранения загрязнений на проезжей части.

Кроме того, в жару требуется особый уход за городскими цветниками — их поливают рано утром или после 17:00. За вегетационный сезон при нормальных погодных условиях осуществляют порядка 15-20 поливов. В жару проводят дополнительный освежающий полив или опрыскивание.