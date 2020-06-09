РИАМО - 9 июн. Начинающие предприниматели могут пройти обучение в «Онлайн-Акселераторе МБМ», те, кто в результате обучения наберет больше всего баллов, смогут представить проекты на инвестиционной сессии и привлечь финансирование, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В «Онлайн-Акселераторе МБМ» обучение проходят уже более 200 начинающих предпринимателей. Само обучение бесплатное.

«Программа разработана для тех, кто хочет создать или вывести на новый уровень собственный бизнес. Предприниматели, набравшие по итогам обучения больше всего баллов, представят свои проекты на инвестиционной сессии», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что это возможность привлечь финансирование.

Для предпринимателей подготовили семь модулей, которые посвящены созданию стартапов и управлению ими. Слушатели акселератора смогут самостоятельно изучить дополнительные материалы и сделать практические задания, по которым выставят баллы. Наставники также дадут свои рекомендации.

В качестве наставников выступают педагоги ведущих вузов, инвесторы, бизнесмены. В числе кураторов и преподавателей - директор бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ Михаил Эрман, директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group Александр Горный и другие.

Инвестиционная сессия, которая завершит первый курс акселератора, пройдет 25 июня. Для участия в сессии нужно посмотреть видеолекции, выполнить все задания и подать заявку до 23 июня.